中國大陸外交部網站16日消息，有記者提問，有消息稱，菲方一艘海警船近來一直在仙賓礁潟湖滯留。外交部能否證實？對此，大陸外交部發言人指出，中方已通過外交管道向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權行徑，立即撤出有關船隻。中方將採取堅決有力措施維護自身領土主權和海洋權益。

中國大陸發言人回應，仙賓礁是中國南沙群島的一部分。菲方船隻擅自進入仙賓礁潟湖並長時間滯留，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》規定，對南海和平穩定造成嚴重威脅。

中方已通過外交管道向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權行徑，立即撤出有關船隻。中方正密切關注事態發展，將採取堅決有力措施維護自身領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

大陸《環球時報》16日報導，自今年4月起，菲律賓海岸巡防隊9701號船「坐攤」南中國海仙賓礁海域，並在此持續開展擴權活動。大陸知情人士透露，有資訊顯示，近期，菲律賓方面有意加大在南海仙賓礁的「違法侵權」活動，派出菲海岸巡防隊主力艦船衝闖仙賓礁，擴大在仙賓礁非法存在的規模。面對菲方侵權的最新動向，中國大陸海警艦船已在仙賓礁海域嚴陣以待。