幣託集團指出，內部員工的年齡層平均落在30多歲，若扣除全公司年齡最高的53歲主管，其他員工平均在30歲出頭，因為年輕一代較能接受新技術及變動性高的行業，且普遍對區塊鏈懷抱熱情；XREX集團指出，員工的平均年齡層約為25～35歲，成立初期因業務需求，主要招募具有一定工作經驗的人才，隨著近年公司穩定成長，也開始招募年資較淺，但具有潛力的人才，以其增加團隊的多樣性和可持續發展性。

在女性參與度方面，XREX集團表示，公司女性比例約40％，女性主管比例為45％，團隊中的女性主要在產品設計、QA、客服、法遵、人資及企業溝通等領域發揮專業能力；幣託集團指出，女性比例約占全體員工的四成，一般女性員工在財務、客服、人事、行銷、產品與設計、法務和法遵等職位居多，女性主管占主管職的五成，多為商務、產品、人事、稽核和會計主管。

上述數據顯示女性在虛擬資產業的參與度高，在管理階層也占有重要地位，在專業領域方面，女性則多從事講求細心和溝通技巧等軟實力的職務。

XREX集團認為，女性和男性在該產業中並無差異。對於想要加入虛擬資產產業的女性，建議可以從以下幾個面向提升自己的優勢，一是提升自信心，積極參與重要決策，提升在職場上的影響力；二是持續學習新技術和市場趨勢。

幣託集團認為，除了增進專業能力，還需要有學習新技術的熱情，特別是在產品開發和研發工程師的角色上，未來需要更扁平化、更多跨功能團隊協作，加上需要處理金融相關、面對消費者的產品，而女性具備細膩且擅長溝通的軟性技能，會是很大的加分。

對於想加入該產業的女性，身為國際交易平台少數女性高階管理者的幣安法務長Eleanor Hughes建議，勿受到性別框架限制自己的發展潛力，Web 3和加密產業仍處於早期階段，為女性提供了更公平的機會。