新台幣16日收在32.288元、小升1.3分，總成交量17.98億美元。近期匯價重拾升值動能，繼上周瘋狂升值3.77角或1.16％後，本周延續升值正軌，單周再升值1.52角或0.47％，周線拉出連三紅，幾乎收復6、7月所有貶值失土；累計8月以來已反彈5.48角之多。

主要亞幣8月以來全面反彈，馬來幣狂升3.64％最強、印尼盾大漲3.63％、菲律賓披索強彈1.98％、新台幣升值1.7％、泰銖升1.67％、星幣升1.47％、韓元升1.32％、日圓升1.28％、人民幣升0.81％。

匯銀人士分析，近期新台幣反彈主要有三大關鍵，首先，這波漲勢起因日圓升值，帶來後續領升效應；其次，美國經濟數據符合預期，9月降息機率已經相當篤定；最後是主要經濟數據公布後，近期美元指數回落，外資提前布局匯入。

新台幣從上一波低點摸到32.93元，隨後急速狂升至本周32.288元，時間也不過是短短半個月。匯銀人士指出，近期匯價走強後，進口商嗅到便宜匯率積極進場買匯，使新台幣升幅稍稍受限，整體來看，最近都是進口商與外資對抗為主，但由於外資匯入很積極，進口商買匯頂多是延緩新台幣升值速度。

匯銀人士也說，目前外資轉為匯入可能是基於兩大考量，一是前陣子及漲急跌的籌碼整理已經差不多告段落，此時先匯入投資布局台股，另一方面也是持續反應聯準會降息，美元回落後，外資回補亞幣，有外資匯入撐腰，新台幣可望走入緩升基調。

匯銀人士認為，美國經濟可望軟著陸，9月降息應是完美照劇本走，穩穩降息1碼，新台幣很有機會順順升值年底，短期先看32.18元前波高點能否突破，後續則要在32元整數關卡攻防，年底前不排除回到31元價位。