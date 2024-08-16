利明献透露，為了推展新新業務計劃，資本、設備、人員、投資都會擴大，首先要投入資源包括併購或股權投資，希望未來一年內有併購項目完成，這是未來發展重要的目標之一，尤其各界普遍看好北美市場景氣至少還有五到八年的榮景，因此要加快發展重電業務。

併購或股權投資的項目包括重電、虛擬電廠、大陸電氣化載具技術、充電椿業務、熱泵，和技術能力強的顧問公司等，透過併購產生的效益會非常顯著，資金來源除自有資金外，其餘金額可能來自借款或其他資本市場商品。

其次要投入的資源為擴大資本支出，東元每年資本支出約12～15億元，未來資本支出很可能會有所提升，他指出，主要為強化東元司核心馬達商品製程及全球報價系統以確保長期競爭力，以及拓展新業務及搶攻高潛力市場所需要的資本支出。

人力資源部分也會投入更多資源，他指出，為拓展新業務及搶攻高潛力市場，預計自2025年起新招募超過百人，其中包括研發、技術工程、業務開發及銷售團隊。

利明献指出，未來東元策略發展及投資，聚焦在高毛利產品及高潛力業務，透過併購快速進入變頻器市場、北美及台灣變壓器市場，未來三年將調整全球業務發展佈局強化北美及東南亞市場，此外也會從「單一產品銷售」轉型為「全方位解決方案提供者」，加強客戶關係管理及銷售團隊的銷售能力及服務文化。