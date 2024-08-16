許明現表示，南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。期盼透過增加高毛利的創新產品比重，達成股東權益報酬率 (ROE)20％以上的長期目標，成為創新的全球領導者。此外，南寶在三年內兩度進行併購，也展現行動力，與創新策略互相搭配，加速成長。

南寶董事會於本月8日通過取得允德實業70％股權的併購案，充實本業相關的產品線，以提供客戶更完整的解決方案。

營運表現耀眼的南寶，第二季歸屬母公司淨利為6.72億元，每股盈餘為5.58元。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第二季營業利益率為14.7％，較去年同期提升1.7個百分點，創下同期新高。

許明現表示，南寶今年鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線皆可望成長，整體營收將重回成長軌道。策略上更加以研發為導向，與客戶或潛在客戶合作開發新的解決方案，三大產品線展望偏正向。在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收， 期待持續達成優於產業成長的目標。

至於工業與其他消費性產業用接著劑， 整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。策略上南寶也尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。

建材與塗料業務，今年產品價格與營收漸趨於穩定，並目標持續成長。塗料業務已回復成長動能，可提升獲利表現。

南寶重視ESG及研發綠色產品，已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。