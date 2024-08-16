金嗓歌后潘越雲16日出席「第34屆TAA國際HI-END音響大展」，現場飆唱〈天天天天藍〉、〈情字這條路〉。她明年迎來出道45周年，正計劃推出新歌、舉辦演唱會，被問及有聽聞江蕙（二姐）有意復出歌壇？她開心又期待說：「二姐復出很棒耶，希望大家有耳福，我也很希望聽到她唱經典台語歌。」近年有跟二姐聯絡聊天？她說，沒有，二姐是很低調，「我們聽她的歌就好了。」

她目前正就讀台師大台灣語文學系博士班，現在放暑假中，昨表示，花了1年半修完所有學分，現階段要努力看完40本書，同時也要兼顧忙工作，相當忙碌，並形容讀博士班很不容易，除了讀書還要面臨只有2次機會的資格考，壓力很大，「看書是很幸福的，但是資格考沒考過博士論文就不用寫了。」

她除了忙博士學業，接下來積極創作新歌，預告將參與由中華音樂人交流協會將於明年2月14日起於台北小巨蛋連唱3天的「民歌五十」演唱會，她表示這是前所未有的、跨越半個世紀的演唱會，與眾多民歌手一起，期待與大家相見。

台北近日接連發生有感大地震，她提到地震發生後，馬上去叫在家中的女兒，隨後看家裡是否有東西掉落，加上她家中有不少吊燈，笑說，她都會用手逐一的扶住吊燈，也暖心呼籲大家碰到地震發生時，一定要注意安全。