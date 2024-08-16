台積電在15日重訊公告，將以171.4億元購入群創光電的南科4廠5.5代廠房；研調指出，目前台系面板廠仍有不少較小世代的產能，這些產能過去主要生產IT面板與中小面板，隨著競爭對手的大世代產能不斷擴充，台廠的小世代線越來越難與大世代產能競爭，促使這幾年台廠開始邁向轉型的路線。

研調機構TrendForce表示，群創2023年底關閉5.5代線後，開始積極探詢後續轉型的可能性，最終拍板由台積電買下廠房，用以擴充先進封裝產能，共創雙贏局面；對群創而言，轉手閒置廠房資產可望獲得業外收入的挹注；對台積電而言，快速取得既有廠房，將有助加速擴充先進封裝產能，緩解產能吃緊的問題。

TrendForce解釋，群創南科4廠5.5代線占其原本產能約10％，意味群創在TFT-LCD業務上將持續收斂，同時加速轉型。近年群創開始積極利用小世代線產能發展非顯示相關的利基型應用，如面板級扇出型封裝、X-ray Sensor等，也積極朝向車用市場等系統整合領域開拓新業務。

至於被寄予厚望的面板級扇出型封裝技術，歷經長時間的開發，有望見到初步成果，有助於群創淡化傳統純面板廠的角色，並透過其核心技術能力朝多元領域發展與轉型。