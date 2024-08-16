日本電影《老師的善意謊言》改編自累計銷量超過100萬冊的作家鳥飼茜爭議同名漫畫，從性暴力切入探討性別議題，寫實刻畫出男女之間的不平等，震驚三觀，由新生代實力派女星奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介及三吉彩花共同演出。探討性別議題的劇情寫實，過激的性暴力場面令人震撼，強烈的表現方式，更被列台灣今年唯一「限制級」日本電影。人氣偶像團體HiHi Jets成員豬狩蒼彌也大膽拋開偶像包袱，演出一個公開自爆「硬不起來」的高中生。

該片雖在日本被列為15歲以上可以觀看，但在台因電影傳意識大膽又富爭議，女主角受暴過程完整，雖然全片沒有任何露點的大尺度畫面，因為表現手法強烈，仍被列為限制級電影，今年21歲的豬狩蒼彌首度主演電影，就被選中挑戰如此爭議性的作品，他飾演的高中生「新妻」更是引發故事轉折的重要人物，因在學校傳出他與人妻有著不倫關係，讓他不得不在同學和老師奈緒的面前公開內心創傷，當著全班的面承認自己「硬不起來」，成為劇情轉折的一大關鍵。

豬狩蒼彌表示雖然首次主演電影的角色便難度非常高，無法靠著本身的生活經驗去揣摩演出，直呼壓力爆棚，卻從未有任何遲疑，便決定接下角色，也認為參與其中的意義重大，「電影涉及敏感且社會性的議題，圍繞在性別不平等上，往往都被極力避免觸碰和表達，但是我覺得我們不應該把它視為禁忌的話題，無論有沒有過相同經驗，都很希望大家都能前來觀看，進而設身處地以真誠的態度對待每一個人。」

豬狩蒼彌（右）感謝奈緒在拍戲時常常給他演技上的建議。（華映娛樂提供）

豬狩蒼彌從外貌到說話方式都下了不少苦心，「我意識到不能只是去演新妻，而是要成為新妻。雖然拍攝期和演唱會的時間重疊，但是我刻意不剪瀏海也不染髮或減少髮量」，但他平日在團體中是負責饒舌的部份，演戲時更特別注意台詞的表達，「我平常唱饒舌習慣了，所以說話和動作都比較有力，我就特別放慢語速，用缺乏自信的語氣說話。」

他也透露飾演女主角的奈緒，在拍戲時常常給他演技上的建議：「第一場拍攝就是與老師對峙的嚴肅場面，她真的很細心的教我怎麼釋放感情，希望下次有機會能再一起扮演師生關係，但不要再那麼沈重，想嘗試和她合作一部輕鬆的校園題材作品。」《老師的善意謊言》將於9月13日在台上映。