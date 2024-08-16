花蓮近幾個月受到地震、豪雨接力衝擊，觀光業績慘淡，15日知名網紅餐飲店「小和步朗」在臉書宣布將於9月中旬結束營業，老闆心痛表示經過再三猶豫和掙扎，不得不做出此決定，也讓饕客相當不捨。

小和步朗在臉書粉專發文「是時候了，這次真的要下台一鞠躬」，表示將於9月29日結束營業。老闆表示，小和系列起始於壽豐，在今年強震恢復期，經過再三的猶豫跟掙扎，最後還是決定要割肉結束小和系列為期四年的品牌，坦白很難用言語形容中間有多掙扎搖擺。

老闆強調自己在花蓮土生土長，不想放棄花蓮，但站得穩比什麼都重要，若不是此刻的進退兩難，實在捨不得說再見，日後會將重心放回壽豐其它的小和系列店家。老饕看到也不捨「我最愛的松露薯條...」、「可惜了方形甜甜圈超好吃」、「天啊，好吃的美式鬆餅吃不到了」。

小和步朗前身為平和飯店，曾在2023年10月結束營業，但11月浴火重生更名為現在的名稱，主打早午餐與下午茶，改良版的美式鬆餅、甜甜圈、法式吐司廣受歡迎，此外店內還有烏龍麵、炭火烤肉等豐富料理，是許多網紅到花蓮遊玩時的打卡聖地之一。