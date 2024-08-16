台新銀行通過ISO27701隱私資訊管理驗證，展現出台新銀行對於資訊安全與個資隱私保護的決心，並持續增強客戶和合作夥伴的信心和信賴。

國際資訊安全標準ISO 27701（隱私保護制度）是以ISO 27001（資安管理制度）為基礎，延伸至出隱私保護規範，包含「資料機密性」、「資訊完整性」、以及「內容可用性」三大要素，透過系統性的管理確保個人隱私的資訊處理過程符合法規要求。

台新銀行總經理林淑真強調，台新銀行在系統安全、資訊韌性與隱私保護的投入不遺餘力，期望藉由符合國際標準的管理系統，將資安意識深植於同仁日常作業中，並形塑內部企業文化，讓台新銀行持續提供更穩定、更安全、更優質的金融服務，同時確保其資料安全並維護客戶權益。

台新銀行進行個資盤點、風險評估及管理機制、認知教育訓練等準備工作後，落實個資蒐集、處理及利用內部管理程序、資訊系統安全要求、個資侵害通報應變演練等，並留存相關紀錄作為稽核及隱私資訊指標（KPI），使本行對客戶隱私保護達持續改善正向循環，最終獲得英國標準協會審核通過認證。

考量近來國內外個資外洩事件遽增，台新銀行視強化個資保護為首要責任，透過申請國際組織的認證，確保客戶個資的安全符合國際規範。台新銀行資訊和資安單位攜手合作，從電子銀行服務「個人網路銀行」系統先行導入，籌組專案小組負責相關作業的執行與監督，對於蒐集、處理與利用客戶的個人資訊，進行完善保障，以建立符合國際標準認證的管理制度。

台新銀行自去年取得ISO 22301：2019營運持續管理認證，今年再度獲得ISO 27701：2019隱私資訊管理標準認證的肯定。另進行中的ISO 27001：2022轉版驗證通過後，將使台新的個資控管和資訊安全更符合國際標準，邁向企業永續發展。