台灣中油公司與美國穀物協會、美國在台協會合作，16日舉辦「台美永續淨零研討會-生質酒精交通減碳的應用與展望」活動，並簽署生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄，為台美雙方在生質能源的合作開展新局。

中油董事長李順欽指出，未來雙方不僅將共享生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將積極成立工作坊，並辦理座談會、技術培訓、考察、試驗計畫等，為台灣交通燃料的能源轉型，發展酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，奠定扎實基礎。

該場研討會主要在探討生質燃料如永續航空燃油(SAF, Sustainable Aviation Fuel) 及酒精汽油等，如何應用於航空產業及陸地運輸，以達成減碳目的，會中包括美、台、日、韓、新加坡及菲律賓等近百位專家學者分享研究成果，以及在世界各國以生質酒精推動交通運輸減碳的技術與經驗。

美國穀物協會副總裁 Cary Sifferath表示，台灣是美國第七大糧食出口地，雙方長期以來有著穩固、堅實的合作默契，此次率團來台交流生質酒精在交通減碳上的應用，希望共同為台灣永續淨零目標盡一份心力。

李順欽指出，台灣中油以「優油、減碳、潔能」三大策略執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，在交通運輸油品低碳化方面，包含陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等，雙方未來將攜手合作，為台灣交通淨零減碳開啟新格局。