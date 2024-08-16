台中榮總停車場「一位難求」，日前1輛Sabaru轎車停車時，竟直接「傾斜插入」樓梯廊道台階與另輛Volvo轎車間，奇葩停法讓1名任職中榮的醫師拍下分享於臉書，狂吸逾4000名網友按讚。（潘虹恩攝）

台中榮總求診民眾多，停車場是「一位難求」。日前1輛Sabaru轎車停車時，竟直接「傾斜插入」樓梯廊道台階與另輛Volvo轎車間，奇葩停法讓1名任職中榮的醫師拍下分享於臉書，大批網友「深有同感」引發熱議。中榮表示，獲報後已立即處理，院方將加強巡查，呼籲民眾依規停放。

台中榮總神經外科醫師廖致翔日前在臉書分享於中榮停車場見到的奇葩停法並配文「中榮難停車，Sabaru贏了這回合」，畫面中樓梯與一旁停車格中間隔著1塊空地，1輛Volvo轎車停出車格一半，另1輛Sabaru轎車竟直接「傾斜插入」樓梯與Volvo之間，讓一半車身占在樓梯外磁磚疊高的廊道上。

貼文一出狂吸逾4000名網友按讚，深有同感留言「中榮真的超難停」、「中榮停車很考驗EQ跟技術」、「曾經繞了1小時候放棄，回家搭計程車過去」，還有網友貼出「停車攻略」，包括上午8點前、中午12至1點半和下午3點後是入場時機，其餘都要碰運氣。

台中榮總副院長傅雲慶16日受訪表示，針對第二立體停車場有駕駛未依規定停放，醫院接獲消息後立即處理完畢，呼籲民眾依規定停放車輛，避免造成他人不便，醫院也會加強巡查。

傅雲慶也說，因第三醫療大樓正興建，共減少了200個停車位，待落成後將可增加730個停車位；目前醫院已於東大路北院區另闢第二停車場，提供240個優惠停車位，且有免費交通接駁車，班次間隔平均約5至10分鐘，車程僅約2分鐘。此外，北院區提供「藥來速」服務，提供慢性病處方箋的民眾無需停車即可順利快速領藥，降低南院區的車流量。