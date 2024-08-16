京華城案持續延燒，台北地檢署12日上午傳喚前台北市副市長彭振聲到案，檢方認為彭涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，限制出境、出海、限制住居。前立委沈富雄表示，根據他的情資來源，前台北市副市長彭振聲招出了很多，多到民眾黨主席柯文哲可能逃不掉。前立委郭正亮認為，彭振聲無保請回，這非常罕見。他可以說是汙點證人，意思就是他願意配合。

郭正亮今(16日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，那一天彭振聲接受約談，只有3個小時就結束了，而且出來之後沒有交保裁定，也就是無保請回，這非常罕見。因為這麼大的案子，又這麼複雜，資料那麼多，像時任競辦財務長的李文宗、尼奧和時樂的負責人戴利玲等人，有的被約談12個小時，有的甚至凌晨才離開 。

郭正亮指出，彭振聲僅被約談3個小時，無保請回，他可能全部配合 ，這是合理的推論 。彭振聲出來之後，檢方發出一個新聞稿，說彭振聲涉及重大貪瀆事件，所以必須限制出境、限制居所，但是沒有交保，可以說是汙點證人，意思就是他願意配合，他去那裡就是直接講重點，沒有執著在一些有的沒的 ，所以沈富雄這樣的判斷是合理的。

主持人麥玉潔問 ，那你覺得柯文哲逃不了嗎？郭正亮回應表示，不知道，這牽扯到幾個，比如柯文哲有沒有下指示 ，這要有人證和物證，也就是要看證據的程度， 才能說跟柯文哲有關。