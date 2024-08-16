中國大陸許多地方最近陸續舉行「不明原因肺炎」聚集性疫情的應急演練，包括如何應對處置突發的群聚感染，引發中國民眾熱議。民眾在網上反應流露了焦慮的情緒：「這是在釋放什麼訊號？」、「又要開始了？」、「他們想幹什麼？」

陸媒《第一財經》報導稱，北京市衛生健康委員會官網8月7日發佈消息稱，石景山區衛健委組織了一場2024年聚集性不明原因肺炎疫情防控應急演練活動。演練模擬該區一家兩口陸續出現流感樣癥狀，自行服藥3天無效，經專家會診後提出報告，進行疫情發現、疫情上報和應急準備、流行病學調查處置、病例轉運及後續資訊報送、疫源地處理、密切接觸者管理、監督檢查共7個場景，系統展示了應急處置的全過程。

北京市石景山區衛生健康委方面表示，這次屬於常規演練，主要是根據北京市疾控局《關於做好2024年傳染病疫情應急演練工作的通知》等工作要求而開展的常規工作演練。

報導說，從各地方政府或衛生健康委、疾病預防控制中心等網站公告發現，從今年2月開始，有不少地區陸續開展聚集性不明原因肺炎疫情或者不明原因肺炎疫情應急處置演練活動。尤其進入6月份後，有更多的地區加入演練隊伍中，參與的城市遍及湖南、江蘇、海南、吉林、遼寧、山西、四川、重慶、黑龍江、浙江、廣西、甘肅等省市。衛健委與疾控中心官員表示，相關的演練屬正常演練，主要是為了防止群眾對疾病造成的誤解以及造成的恐慌，並無其他特殊原因。

《美國之音》指出，這是中國在歷經3年冠疫情後，官方首度針對「不明原因肺炎」進行應急演練。湖北省武漢在2019年12月爆發當時被稱為「不明原因肺炎」群聚感染之前，也舉辦過應急演練活動，展演發現病毒感染處置全過程，因此這次的演練也再度引發民眾的焦慮。

8月14日中國網路上曝光一張有關於河南鄭州市本月將舉辦「不明原因肺炎」應急演練的截圖，在社群平臺上引發網民評論。不少人詢問：「這是在釋放什麼訊號？」、「又要開始了？」，還有人提出負面質疑問道：「他們想幹什麼？」