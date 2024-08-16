「台灣拳后」林郁婷挺過性別爭議風波，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級打下金牌，16日下午登上車參與奧運英雄大遊行，教練曾自強認為這次遊行更不同，「好像凝聚了整個台灣人對體育運動的支持。」

來到花都，林郁婷與阿爾及利亞凱利夫又陷入性別爭議風波，但雙姝不畏懼流言蜚語，個自在自己的量級中奪金，用成績證明實力，林郁婷打下奧運金牌，拼上金牌「大滿貫」最後一塊拼圖。

上屆東京奧運林郁婷原本被看好能夠奪金，卻爆冷「一輪遊」，這次與曾自強帶著熱騰騰的奧運金牌回台，再登上英雄遊行列車，心情與上次大不同。曾自強說：「不管是因為性別議題才關注到運動競技表現，不管怎樣都是好事。」

這次中華代表團共拿下2金5銅、僅次東京奧運12面獎牌的次佳成績，但就算沒有奪牌的選手，也都有受到大家矚目，曾自強認為這樣很好，對台灣體育運動發展很好，「真的很瘋狂！尤其是昨天的簽名會。」

自從師徒倆攜手打下隊史首面奧運金牌，兩人手機訊息不間斷，曾自強笑著說：「真的是太多訊息、太多祝福，以前沒有感受這麼多的熱情。」他認為，這次的經歷對林郁婷未來挑戰也是加分。

這次奧運大遊行不只有教練、選手登上車，連家人都一起參與，曾自強這次就帶著5歲兒子一起參加遊行，他認為，全民運動就是要從小一起參與，視野也會大不同。