即便在烏軍上週三（7）攻入俄羅斯的庫斯克州後，俄軍的主要目標仍然聚焦在頓巴斯地區，烏軍仍在艱苦抵擋俄軍攻勢。烏克蘭在庫爾斯克攻勢使得俄羅斯總統普丁看起來灰頭土臉，也是烏軍近一年以來首次在某個地區獲得戰略主導權。然而，這一行動將搖搖欲墜的東部前線部隊和武器轉移到庫斯克，這場賭博已讓潛在困境發生。

據《華爾街日報》15日報導，烏克蘭第21營獨立總統旅的指揮官表示：「我們的人手不足，無法正常執行任務。」該營在上週面對俄羅斯對克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）進攻，俄軍以自戰爭初期以來最快的速度推進，並現正向波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）後勤重鎮推進。對烏克蘭來說，失去波克羅夫斯克意味著將切斷包括察夫蘇雅（Charsiv Yar）在內的補給線。本週四（15）波克羅夫斯克的官員開始敦促平民撤離。

The situation in the Pokrovsk sector is very difficult. Orcs are attacking along the entire front line. Over the past day, orcs captured Mykolaivka and approached Novohrodivka. pic.twitter.com/k3mmPG5vX1 — kolibri.93 (@viktorikolibri) August 16, 2024

美國官員週二（13）聲稱，俄羅斯已開始從烏克蘭撤兵，以應對庫斯克的入侵，但並未透露具體數字或調度哪些區域的部隊。與此同時，烏克蘭也在從東部前線調動部隊至庫斯克，使當地部隊更加吃緊。

俄軍火力優勢達到10比1，烏無人機受俄電戰干擾

東部指揮官表示，情況變得更加嚴峻，自庫斯克入侵以來，俄羅斯的進攻絲毫沒有減弱。在某些地區，俄羅斯的火力優勢達到10比1。此外，俄軍還使用電子干擾器削弱烏克蘭無人機的戰力。

2024年8月14日，俄國防部發布庫斯克地區由俄軍人護送被俘的烏克蘭軍人。（路透社）

然而，指揮官們認為，最大問題是人力短缺。一位駐守察夫蘇雅市2個月的陸軍少校說：「如果一個據點應該要有5到6人，現在只剩下2個。」他們人手不足，以至於伙房兵、機工等後勤人員也被派往壕溝作戰。敵人發現我們的弱點只是時間問題。」

烏軍兵源難補充，動員兵年紀太大

第21營指揮官庫徹（Kucher）表示，當他們春天到達克拉斯諾格夫卡地區時，部隊人數與俄軍大致相當。但現在，俄軍的人數優勢已達5比1。該營的傷亡人員中，只有約20%得到兵源補充，而來的動員兵往往年齡較大，步兵的平均年齡已超過40歲。

疲憊的士兵在壕溝中的待命時間越來越長，因為沒有新兵來替換他們。幾個月前，庫徹派遣一名代號為札克（Zhak）的排長去替換壕溝中的一名疲憊士兵，札克在那裡待了50天。3次部隊輪調，都因俄軍的進攻而被迫取消，另一名士兵在同一壕溝中待了105天，現在正在醫院康復。

46歲的札克回來後立即重新投入工作。「目前的情況不允許我請假，離開會讓我感到內疚。」他說：「等局勢穩定下來，我會請假休息。」

彈藥不足，電戰干擾

東部前線的其他旅也抱怨彈藥不足：「我們只能對靜止的目標開火，」在波克羅夫斯克附近工作的砲兵偵察單位46歲指揮官希逢涅斯科（Sifonesco）表示：「我們必須等到（敵人）坦克停下來才能嘗試攻擊它。」

如同其他旅一樣，希逢涅斯科的部隊依賴自殺無人機來彌補火砲不足。但隨著俄軍增強電子干擾器的使用，無人機的效果正在減弱。目前，只有大約一半的無人機能夠打擊目標。

俄軍比我們擁有更多的一切——更多的人、更多的武器、更多的砲彈、更多的火砲，最終，這迫使我們撤退

「俄軍比我們擁有更多的一切——更多的人、更多的武器、更多的砲彈、更多的火砲，最終，這迫使我們撤退。」

外交政策研究所的高級研究員羅伯·李（Rob Lee）表示，烏軍人力短缺是去年夏天反攻失敗的後遺症，當時遭受了大量傷亡。他認為情況應該會在明年有所改善，因為目前正在徵召的新兵將接受訓練並準備參戰。此外，西方的火砲彈藥生產應在今年年底前增加。

羅伯·李指出：「根本問題是烏克蘭沒有足夠的後備部隊。他們沒有足夠的單位來加強所有地區。」

因此，向庫斯克派兵意味著從頓涅茨克地區調走部隊。東部前線的士兵表示，他們喜歡觀看烏克蘭打擊俄羅斯車隊的影片，但不知道派遣烏克蘭軍隊進入俄羅斯是否值得。

庫徹感嘆：「我們這裡真的需要一千名士兵。」