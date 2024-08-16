汪小菲與大S在2021年離婚後，梅開二度，今年五月與台灣女友Mandy（馬筱梅）領證再婚，除了經常大秀恩愛，也經常被捕捉到勤勞往返大陸與台灣。近日，汪小菲被網友爆料，在台訂了一間餐廳準備用餐，要求人到現場立即入座，當被告知位置正在整理中，竟當場發飆， 奧客行徑掀起討論。

近日網上流傳一篇爆料文，汪小菲與Mandy預訂了當天8點15分的座位，夫妻倆在7點20分提早抵達，告知要「馬上入座」，當店員向汪小菲表示座位還在整理後，他竟燃起無名怒火，突然朝著店內員工咆哮：「你們腦袋是銹了是不是？空的桌子為什麼不能入座。」

汪小菲被爆用餐「奧客行徑」。（圖／翻攝自汪小菲抖音）

當店員緊急將座位整理完畢，大約7點40分帶著兩位「貴客」入座，汪小菲和Mandy看了菜單之後，便直接離場，此時店員上前關切情況，汪小菲僅回應：「不想吃了。」態度相當惡劣，也被貼上「奧客」標籤。爆料文傳開後，本身也是經營餐飲業的汪小菲一番惡劣行徑，引發大批網友留言撻伐：「真沒禮貌」、「素質真差」。

據悉，汪小菲與媽媽張蘭，建立「麻六記」飲食企業，開了多家分店，一家人經常在網上靠直播帶貨，日銷一度達到台幣上千萬元，一舉一動都充滿話題，如今新婚妻子Mandy也經常出現在直播畫面中，幫忙汪小菲一起帶貨。汪小菲本身也是經營餐飲業，卻被爆出奧客黑料，令大批網友十分不解。