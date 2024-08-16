巴黎奧運落幕，台北市為迎接凱旋歸來的奧運選手，16日在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。台北市長蔣萬安在活動中宣布，所有台北市運動選手將可終身免費使用12區的運動中心，並在未來4年內享有免費搭乘捷運的福利，此外，為紀念奮戰到底的精神，將中山國中校門前的路段新增別名為「麟洋路」。
今日的時尚派對邀請了10位凱旋歸國的巴黎奧運台北選手，包括擊劍選手陳弈通、羽球選手葉宏蔚、游泳選手王冠閎及韓安齊、網球選手曹家宜、拳擊選手吳詩儀及甘家葳、射擊選手李孟遠、競技體操選手唐嘉鴻，以及羽球選手王齊麟。選手們身穿由2024台北時裝週6位設計師設計的品牌服裝，盛裝走上星光紅毯，接受民眾的熱情歡呼。
蔣萬安強調，為了讓台北市的選手們成為運動大使，並將他們的寶貴經驗傳承給未來的優秀選手和熱愛運動的孩子們，市府推出3項重要福利，包含所有台北市的運動選手可終身免費使用12區運動中心，並贈送給選手們不限次數的捷運記名悠遊卡，讓他們能無憂無慮地專注於訓練，最後因「麟洋配」皆為中山國中校友的緣故，特別將校門口的路段命名為「麟洋路」，以紀念他們奮戰到底的精神。
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