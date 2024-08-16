瘦弱狗「乖乖」受過訓犬課程。（新北市動保處提供）

成年犬貓不如幼年犬貓容易送養，老弱殘疾毛寶貝更乏人問津。新北市動保處為提高成年犬貓及不完美毛寶貝曝光率，除在臉書網站認養影片說明、公私立認養小站送養，更利用假日認養會及志工團隊努力幫找家。板橋動物之家近期成功送養數隻不完美毛寶貝，包括在收容所超過6年的高齡狗「白眉」、瘦弱狗「乖乖」及遭捕獸夾截肢的狼犬「福氣」，令動物之家人員大為振奮。

流浪深山捕獸夾截肢的狼犬「福氣」。（新北市動保處提供）

高齡犬「白眉」入所超過6年，毛髮花白脾氣溫和，經由認養影片轉傳，宜蘭的林姓民眾輾轉收到認養影片，親自到板橋動物之家與白眉互動，當下即決定認養。瘦弱狗「乖乖」本已預備回置由愛媽接手照護，但愛媽擔心乖乖犬群地位較低易被欺負受傷、經與板橋動物之家協調，乖乖參與簡易訓犬課程，獲得五股區李姓民眾認養。

流浪深山疑被遺棄的狼犬「福氣」，右前肢被捕獸夾夾傷，傷口潰爛感染見骨。經評估決定對已無功能的右前肢進行截肢手術。復原後的福氣經志工隊努力轉介牠努力生存的故事，新竹張姓民眾至板橋動物之家與福氣一見如故，接納福氣成為家庭新成員。

動保處表示，近年來新北市各動物之家積極推廣犬貓認養，高齡、身患殘病、長期收容犬貓都適用回春雙響炮方案，從新北市8間動物之家認養符合以上條件犬貓，可享有寵物終身免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等多項福利，讓認養人減少負擔不用擔心經濟壓力。