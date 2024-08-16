泰銘發言人童新沅16日在法說會中表示，全球精鉛供需長期走勢平穩，只有在2020年新冠疫情爆發時，需求止歇，導致供給大於需求達16萬噸，但，到了2022年，因需求大增，便得需求大於供給16.9萬噸。

他說，根據ILZSG預估， 2024年全球精鉛供給量約1,346萬公噸，2024年全球精鉛需求量1,342萬公噸，供給比需求多約4萬公噸。

童新沅指出，近期，因大陸景氣疲軟，導致包括鉛錠在內的非鐵金屬價格下滑，LME的鉛錠價格也從每噸2,100到2,200美元之間，跌到2,000美元上下。

他說，由於海運費用上揚，居高不下，加上美元利率較高，介於6％到7％之間，因此，以服務客戶為主，不在賺錢的鉛錠買賣，泰銘今年不再從事，這個比例大約有5到10％。

因此，今年第一季和第二季的銷售數量，分別有29,364噸和28,897噸，都比過去每季超過3萬噸的數量，有明顯差異，童新沅表示，這是因為泰銘今年採取獲利為主的營運策略所致，並以禍附加價值或利基型鉛錠的銷售為主。

童新沅指出，未來如果美元利率、以及海運費用的外在環境產生變化，泰銘才會重新思考營運策略的調整。