證交所表示，NYSE FactSet日本半導體指數，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本半導體指數」以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業的營收比重篩選成份股組成指數，成份股共計50檔。

另外，日經高股息50指數由日本經濟新聞社編製及維護。以日經225指數成份股為篩選池，使用未來的預期股利收益率，來挑選成份股，同時透過財務指標篩選，篩選具股息以及財務品質之成份股績效表現，成份股共計50檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達165檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。