彰化縣埤頭鄉一名67歲婦人今（16日）下午騎摩托車到濁水溪北岸的河床下，不知何故迷失方向，友人找了2小時也找不到才打119求救，雲林縣消防局西螺消防分隊獲報立即搜救，又找了2小時，終於在一處漂流木旁的廢棄輪胎上找到她，婦人一臉驚恐，腿部沾滿泥巴。
張姓婦人平日就有到濁水溪河床的一處榕樹下乘涼的習慣，今天下午又前往，但3點多打手機給朋友說她迷路，不知自己在哪裡，朋友立即趕往找她，但找了2小時都找不到，趕緊打119求救，雖她人在彰化縣境，電話被接到雲林縣消防局，西螺消防分隊立即出動人員搜救。
西螺消防分隊找了2小時一直沒看到她蹤跡，天色愈來愈暗，一度擔心她會落水，傍晚6點多出動橡皮艇備用，雲林縣議員李明哲服務處也以空拍機協助搜尋。彰化縣消防局溪洲分隊、竹塘分隊也都出動人員加入搜救。
據了解，張姓婦人試著傳達自己所在之處，但濁水溪河床很大，消防人員無法聽出方向，展開地毯式搜索。
晚間7點多消防人員持著探照燈終於從反射的燈光看到一輛機車，繼而發現一堆漂流木的空地上有個婦人坐在廢棄的大卡車輪胎上，她手握著手機，雙腿都是泥巴，有驚無險的把她平安帶上岸送回家。
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