雲林縣消防局西螺消防分隊跨過西螺大橋前往濁水溪對岸的溪州鄉搜救。（雲林縣議員李明哲提供）

彰化縣埤頭鄉一名67歲婦人今（16日）下午騎摩托車到濁水溪北岸的河床下，不知何故迷失方向，友人找了2小時也找不到才打119求救，雲林縣消防局西螺消防分隊獲報立即搜救，又找了2小時，終於在一處漂流木旁的廢棄輪胎上找到她，婦人一臉驚恐，腿部沾滿泥巴。

張姓婦人平日就有到濁水溪河床的一處榕樹下乘涼的習慣，今天下午又前往，但3點多打手機給朋友說她迷路，不知自己在哪裡，朋友立即趕往找她，但找了2小時都找不到，趕緊打119求救，雖她人在彰化縣境，電話被接到雲林縣消防局，西螺消防分隊立即出動人員搜救。

西螺消防分隊找了2小時一直沒看到她蹤跡，天色愈來愈暗，一度擔心她會落水，傍晚6點多出動橡皮艇備用，雲林縣議員李明哲服務處也以空拍機協助搜尋。彰化縣消防局溪洲分隊、竹塘分隊也都出動人員加入搜救。

據了解，張姓婦人試著傳達自己所在之處，但濁水溪河床很大，消防人員無法聽出方向，展開地毯式搜索。

晚間7點多消防人員持著探照燈終於從反射的燈光看到一輛機車，繼而發現一堆漂流木的空地上有個婦人坐在廢棄的大卡車輪胎上，她手握著手機，雙腿都是泥巴，有驚無險的把她平安帶上岸送回家。