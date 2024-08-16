穿網路上買到的內褲竟然會懷孕？大陸論壇近日瘋傳一段對話，內容可以看到一位母親控訴商家「我女兒穿你們家內褲懷孕了」，對此，商家客服理性回復，「內褲非受孕傳播途徑」，買家還再三表示要投訴，客服最終無奈爆出猛料澄清，直言老闆已經結紮，且工廠裡面都是上了年紀的女工。老闆事後聽到客服回報，也是兩眼一黑。

據微博《速看視訊》報導，一名母親在近日跟賣家客服溝通，連續傳了三次「我女兒穿你們家內褲懷孕了」的訊息，並指控賣家是想逃避責任。對此，客服冷靜回應，內褲是不能作為受孕的傳播途徑的，近千年來沒有這個問題，並呼籲買家可以查詢一下網站，或是到醫院問問看。

然而這位母親還是繼續怒轟，「你們等著投訴吧，我女兒已經跟我說，這是你們的問題，女生一個人是不可能懷孕的」。客服無奈表示，內褲工廠裡面都是女性員工，而且上了歲數的，老闆也結紮了，不可能發生這樣的事情。

客服事後把對話曝光在網路上，在輿論壓力下，買家突然改口，稱女兒懷孕跟內褲店家沒關係，有可能是在公共場所游泳館染上的。該內褲網拍商家的老闆事後聽到客服說這件事，還以為對方在開玩笑，確定真的有上述對話後，也是相當傻眼。