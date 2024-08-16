「2024多美小汽車節」全台巡迴活動最終站於16日至26日在高雄義享時尚廣場4樓中庭廣場壓軸登場，現場展出TOMICA各系列主題展區，包含TAKARATOMY 100周年紀念專區、迪士尼小汽車區、瑪利歐小汽車區、超人力霸王專區、多美動物專區、Premium 10周年黑盒展區、TLV精密車專區以及活動獨家台灣特注車展區。八大主題區為了營造TOMICA最新主題-自動爬升!雙向山道組，現場特別打造了巨大山道組，可供小車迷們拍照留念，此主題軌道組在會場購買還可享有全台最低獨家價，並可連接不同軌道組，創造出交通大城鎮；還有首次推出的春水堂台灣特注車＋台灣特注城鎮組，與全球搶先發行、限量30組的「多美有聲機關大車站」、「自動Y型軌導變化組」火車套組，身為小車迷絕對要搶先擁有！除了靜態展區外，免費試玩區及歡樂園遊區都將在此與大小朋友一同玩樂，在暑假期間一起度過歡樂且充實的一天吧！

16日起至26日在義享時尚廣場4樓中庭廣場舉辦的「2024多美小汽車節」，現場特別規劃八大展區等著小車迷前來朝聖，並獨家曝光TOMICA台灣特注車及特注城鎮組，此特注車為今年度全新台灣品牌聯名的車組，於現場開放預購，想要收集的朋友們可別錯過。展區中更打造了2024暑假新上市的TOMICA自動爬升雙向山道之大型裝置物，吸引不少小車迷們拿著戰利品拍照打卡，除了豐富的商品內容及現場陳列物外，還有多種令人期待的活動也於展區中正式展開。

本次義享時尚廣場「多美小汽車節」活動現場特別因應暑假的親子共遊需求，規劃了TOMICA最受車迷喜愛的歡樂園遊區，提供親子攜手挑戰TOMICA釣魚樂、TOMICA大樂透、TOMICA衝刺賽等關卡，購買整張園遊券（售價500元）除了可一次玩到所有遊戲外，還可獲得限量小禮物乙份，假日還有瑪利歐小汽車挑戰賽可供親子一起度過美好周末。

展場中TOMICA物販區除了推出各式車款、車組、軌道組及生活用品外，消費還可享Funbox會員超值回饋，16日至26日期間於4樓會場消費不限金額就送TOMICA貼紙一張（以單筆計算，送完為止）；消費滿額即贈包含超可愛的「TOMICA x Funbox聯名城鎮店鋪組」在內等各門檻限量TOMICA商品，想要珍藏的民眾可要提早前往，才不會錯過獲得超值贈品的絕佳機會。還可加價購買到非賣品提袋，各式商品及活動內容依現場公告為準。