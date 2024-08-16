京城銀上半年國內債券部位較去年底增加約16億元，為449.35億元，海外債券則持平，為10.8億美元。京城銀表示，展望下半年，美國大選、利率環境的變動以及地緣政治風險仍是影響全球政經發展的關鍵因素，這些因素亦將牽動臺灣貿易與投資表現，值得持續關注與審慎看待。

京城銀進一步表示，近期美國經濟數據稍微放緩，但也給FED空間，在下半年可做小幅度的預防性降息，但在地緣政治、供應鏈移轉、美總統大選後政策不確定性下，京城銀對於明年FED降息幅度看法較保守。

由於今年考量到高評等公司債信用利差較少，且京城銀美元部位較少、資金成本偏高，亦即增持對盈餘成長有限，因此短期間不會調升海外債配置。不過，若全年預期的降息幅度增至1~2個百分點，就會考慮加碼，並以防禦力佳的類型為主。

至於國內債，京城銀指出，上半年因央行升息升準而加碼，致公債殖利率往上抬，因此補進債券部位，未來有類似機會也會伺機加碼。

對於下半年台股展望，京城銀指出，沒有預設台股的高點，但會關注三點，包括台灣缺工問題是否有適當的移工政策、AI發展是否有可信賴的電力政策、AI發展技術和商業化的應用是否到位。另外，京城銀認為，台灣整體景氣偏好，資通訊等商品出口暢旺，主計總處預估今年GDP成長率為3.91％、CPI年增率2.07％左右，數據看起來很「溫和」，引此央行如果要進一步升息，也不意外。