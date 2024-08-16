近日，一則涉及淘寶內褲的奇特投訴在網路上引發廣泛關注。一名大陸網友向淘寶商家投訴，稱其女兒穿了該商家的內褲後懷孕，這一言論引發商家的無奈回應，商家強調內褲並非「受孕傳播途徑」。

據報導，該名買家於7月27日向商店客服連續投訴，表示「我女兒穿你們家內褲懷孕了」。商店客服感到困惑，回應稱「內褲無法成為受孕的途徑」，並建議買家查閱相關新聞以了解情況。然而，該家長仍堅稱將繼續投訴，並質疑「一個女生是不可能自己懷孕的」。

面對異常的投訴，商店客服不僅詳細解釋內褲的功能，還公開了工廠的內部情況，指出工廠員工多為中老年女性，且商店老闆已結紥，顯然無法涉及此事。為證清白，商店客服將這段對話發布到社交平台抖音上，引發網友的熱烈討論。

隨後，該名家長表示，其女兒的懷孕原因並非內褲所致，而是「在公共場所如游泳館感染的」。商店客服對此表示無言，並指「這...」。最終，家長承認已帶女兒去醫院檢查，醫生證實懷孕與內褲無關，商家亦進一步調侃事件，稱「這一定與我們無關」。

此事件引發網路熱議，不少網友批評該家長缺乏生理知識，並對商家處理此事的幽默回應表示讚賞，笑言「這內褲應該申請專利」。