嗜飲咖啡人士注意！印度醫學界最新研究顯示，大量咖啡因會增加心臟病等心血管問題的風險，就算身體其他方面很健康的人也不應忽視。每天攝取超過400毫克的咖啡因，長期下來會導致心率與血壓升高，導致血管與心臟磨損，導致心血管變弱，最終導致心臟病、中風或心臟衰竭。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》周四（15日）報導，這項研究成果當天在印度德里舉行的美國心臟病學院（American College of Cardiology）亞洲會議發表，但尚未見刊於任何學術期刊。這項研究的作者、印度Zydus醫學院與附設醫院的學者卡加撒拉（Nency Kagathara）表示，經常攝取大量咖啡因可能會擾亂副交感神經系統，導致血壓與心率升高。

研究團隊募集92名年齡18歲至45歲健康成年人，在進行3分鐘有氧運動之前與之後均測量血壓與心率，這些人在實驗開始時的血壓均落在正常範圍，同時調查各人平時攝取咖啡因的狀況，包括是否偏愛咖啡、茶或無酒精飲品。

咖啡能提神醒腦，喝太多對於健康有害。

將近20%的受試者每天攝取超過400毫克的咖啡因，這相當於喝了4杯咖啡、9杯紅茶、10罐蘇打水、11杯可樂、2杯能量飲料；如果以星巴克大杯（venti）咖啡計算，大約1杯就含有這麼多咖啡因。咖啡因攝取量超過這個門檻的受試者，血壓、心率升高的機率較大。

雖然各個受試者之間的運動量、年齡、其他飲食習慣也有影響力，但卡加撒拉說，加強大眾了解咖啡因攝取量過多的健康風險非常重要。她說，受試者之中，都會女性經商、擔任管理職者每天咖啡因攝取量最高。每天攝取咖啡因超過600毫克的受試者，進行3分鐘有氧運動後休息5分鐘，心率與血壓仍明顯升高。

短時間內血壓升高並無害處，但血壓長期偏高對於體內血管與心肌形成壓力，可能導致心臟病、中風、心臟衰竭、腎臟病、血管性失智症、眼睛健康問題。心率長期偏高也會導致類似併發症。美國食品藥物管理局（FDA）指出，一般而言，每天攝取400毫克不會造成危險，但有些人對於咖啡較為敏感，代謝速度也不同。

咖啡因是世界上使用最廣泛的藥物，促進壓力賀爾蒙分泌讓血管收縮，增加心率與血壓，也能夠暫時阻斷大腦負責調節睡眠、記憶、注意力、學習的受體，這會增加輸入大腦的氧氣量、加快心率、提高注意力，整合效果讓人覺得更清醒。咖啡因也會導致血壓升高，攝取量過多可能會發生頭痛、噁心、焦慮、緊張、體溫升高等副作用。攝取超過5000毫克咖啡因就可能致命。