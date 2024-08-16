資安院說明，數發部黃彥男部長至為重視產業資安與數位韌性，責成資安院公私協力加強推動產業資安防護、資安情資分享、事件應變處理及人才培訓等工作，而機械設備業為國家工業之基礎，金屬工業產品為各項基礎建設與工業發展之關鍵材料，兩項產業群聚中彰投地區，因此特別開辦此課程。

資安院表示，本次資安長職能訓練課程除持續邀請國內資安領域頂尖實務專家與學者擔任講師外，透過講授、案例分享及實戰心法的傳授，讓學員能夠全面掌握資安管理的實務經驗。

資安院說明，考量中部地區為精密機械製造業及金屬工業重要聚落，本次職能訓練課程設計特別強調實務學習，加入豐富的精密機械產業案例探討，並安排學員實地參訪漢翔航空公司，讓學員能夠接觸到最先進的資安技術與管理經驗。

資安院補充，系列課程與實地參訪安排可提供學員寶貴的學習機會，第一手了解國內資安領域最新發展趨勢與最佳實務，進一步提升資安長在職場中的資安實務應用能力。同時，經由參訓學員的彼此經驗分享及信任建立，也有助於產業間的資安情資交流及資安聯防。

此外，資安院說明，資安院與逢甲大學開辦的第三期資安長高階領導班，課程設計著重於培養企業資安長所需的專業知識與管理能力，課程涵蓋資安法規與治理、資安風險管理、資安稽核、資源分配、系統安全、資安應變及新興科技等核心領域，旨在協助學員深入了解資安長在企業中的關鍵角色。

資安院表示，透過此課程，學員不僅能夠學習到如何有效協調與整合企業資源，還能具備資安風險評估與應對措施能力，從而強化企業的資安韌性。

資安院預告，除已開辦的資安長高階領導班外，亦將接續開辦金融資安長、醫療資安長、資安事件應變工程師及高階資安實戰人才等各類訓練，期能協助企業加速數位轉型及提升資安防護能力，進一步強化國家整體數位韌性環境，確保我國在面對各種數位威脅時能夠從容應對。