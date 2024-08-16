為活化左營眷村，加強公民參與，高雄市政府繼去年底召開左營眷村活化發展策略說明會，聆聽各界意見，16日再次召開說明會宣佈辦理進度，回應在地需求，針對這1年的工作進度向大眾說明，高市府秘書長郭添貴宣布，將優先整備眷村周邊生活機能，包括聯合里民活動中心今年底前啟用、大型連鎖超市年底進駐營運；為在地居民用路安全，緯六路計畫道路開闢將於今年底開工、明年底啟用，並搭配規畫遺構公園、設置停車場、公廁，讓左營眷村成為台灣眷村改造的典範。

現場包括左楠區立委李柏毅，左楠區議員黃文志、陳善慧、陳麗珍、李雅慧、陳玫娟、李眉蓁服務處代表、白喬茵服務處代表出席與會，在地合群里倪同慧、明建里顏靜玉、永清里郭鎮國等3位里長及近百位里民、高雄市國軍眷村文化發展協會鄭雨庭理事長、全國眷村保存及再生協會陳祈佑理事長、高雄舊城文化協會郭吉清理事、高雄市港都社區大學梁淑貞校長、台灣城市森林協會莊傑任理事長、打狗文史再興會社陳坤毅理事等民意代表與公民團體外，更有近百位在地居民出席熱情與會。

擔任左營眷村再造總規劃師的陳啟仁表示，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍然有限，肯定市府以｢新時代眷村｣概念，導入民間資源促成核心區眷舍全面修繕的務實策略，未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等4大機能全面發展，讓高雄眷村以新村舊眷的交融型態更符合未來需求。

郭添貴表示，左營海軍眷村活化策略方案的思考，是以公益及在地需求為優先，要修復活化眷舍，補充公共設施帶回人群。今天聆聽在地的聲音以及民團的期待，市府會審慎評估，納入整體活化的考量，求取最大公約數，共創多贏。

文化局局長王文翠表示，新村舊眷是左營眷村改造的理念，眷村活化公設先行，同步透過公私協力，也將在年底啟動核心保存區的修復及招商引資規畫，2026年明德新村會有80％完成修復，期待改造後的新時代眷村，轉型為兼具宜居及文化觀光、新舊共融的魅力場域。

工務局表示，未來緯六路將會是一個雙向四線的連通道路，在施工上將縮短工期在10個月內完成工程，一切以降低對於民眾生活上的干擾。

與會的民意代表、在地里長與多位在地居民皆肯定市府與公有地主公設先行的活化策略，針對活動中心、大型連鎖超市、緯六路拓寬、公園、停車、公廁等設施已有明確時間表，在地居民很期待未來新舊眷村共融的新時代眷村。

民間團體也在珍惜文化、環境資源的前提下提出改造建議，如設立永續發展基金、適度把關外部景觀改造的型式、增加綠地、增加眷舍修復資源等建議。