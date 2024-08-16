根據今年前七月的人口淨遷入最新統計資料顯示，六都之外的縣市，新竹縣穩居第一、雲林縣則以黑馬之姿，位居第二。鄉林不動產研究室指出，新竹縣挾著竹科重鎮、雲林縣則因產業轉型升級，返鄉就業人口增加，人口淨遷入逆勢增長，也成為外地建商布局的新戰場，尤其看好斗六與虎尾。

今年上半年，雲林縣住宅建照核發宅數1,187宅，年增率達25.8％；對照實價登錄發現，以二、三房產品為主力，主因是科技產業進駐帶來人口紅利，推升房市買氣及在地換屋需求齊揚。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，雲林縣傳產轉型升級且受惠於中科虎尾園區暨斗六工業區的產能增加，帶動就業人口一波波湧進，尤其是往斗六與虎尾靠攏；其中，斗六市今年前七月人口淨遷入數就有756人，占了雲林縣淨遷入人口數的一半左右。

根據內政部統計資料顯示，今年上半年，雲林不動產買賣移轉交易棟數2,383棟，年增15.8％；另據內政部不動產交易實價登錄服務網資料揭露，斗六市預售屋買賣交易登錄件數，今年上半年就有447件，年增率達132.8％、翻倍增漲。

對照112年6月至113年6月的實價登錄資料，雲林縣近一年預售住宅買賣交易計2,581件，其中，華廈大樓類別產品1,449件，占比56.1％、透天類別1,056件占40.9％；觀察華廈大樓交易案的產品，二房占比56％、三房38％、一房5％，少數四房以上占比1％。

賴正鎰以鄉林集團首度插旗雲林斗六的「鄉林雲峰」預售案為例，規劃打造酒店式服務的全齡宅產品，銷售三個多月已達銷售八成目標，目前僅剩40多戶，已經進入銷售尾聲。根據實登揭露，該案每坪成交單價已站穩3字頭，不僅創下區域單價新高，也創下雲林縣的交易新紀錄。

賴正鎰進一步表示，「鄉林雲峰」已購客戶有不少是外地返鄉購屋，以及在地傳產企業主為退休生活規劃置產，這些企業主雖然住慣大透天，但期待退休後可以體驗飯店式管理的新生活，加上孩子大多自立門戶，不需要那麼大的空間，所以退休後的置產計畫，改買大樓住宅，「最近來賞屋的年齡層明顯提高，又以60至70歲男性、帶著全家人來賞屋的客人居多。」

鄉林建設總經理方偉民表示，在台中都會區買二房、三房大樓的大都是年輕族群，但雲林卻是年長者搶買大樓，原因是雲林的大樓產品少，且大部份人對於大樓社區其實一知半解。「鄉林雲峰」已購客戶多為60歲準退休族群，他們發現住大樓不僅公設豐富、不用出門就可以滿足休閒娛樂需求，同時安全及私密性也比透天好；已購住戶約有四成是在地機械、食品等傳產業企業主，多半優先選擇三房產品，甚至選擇一次買兩戶合併使用。