中選會今日審定基隆市長謝國樑罷免案成案，於10月13日投票。中選會主委李進勇表示，名冊查對期間發生「若干失序狀況」，似乎暗指基隆市選委會有辦理程序問題。選委會總幹事張淵翔則反駁，沒有任何違反作為，工作人員都很努力，沒有什麼好檢討，一切依選罷法及中選會指示辦理。

李進勇表示，在提議人名冊和連署人名冊查對期間，發生了「若干失序」狀況，主因是基隆市選委會部分人員無法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有掌握法令和函釋意旨。

李進勇強調，中選會本於主管選委會的職責，依法指揮監督，密集與基隆市選委會溝通，才將查對工作導回選務正軌，中選會和基隆市選委會仍將本於選務一體的法律規定，依法完成後續的選務工作

張淵翔則回應，基隆市選委會針對第二階段4萬3千多份連署書的查對工作，40天的查對工作，除市選委會、民政處外，區公所也支援不少人力，工作非常的辛苦、審慎，中選會有任何指導，都配合辦理。

張淵翔認為，有關中選會提供的作法及相關函釋意旨，基隆市選委會沒有任何違反作為，一切依選罷法及中選會指示辦理。基隆市選委會就此次查對工作，工作人員都很努力，沒有什麼好檢討的，但如果中選會有指正，還是會接受。