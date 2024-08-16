新北市府15日下午邀請7名奧運選手出席簽名會，選手們整整簽了4小時才簽完，不料，拍賣網站上隨即出現金牌拳後林郁婷的簽名照，售價1500元，網友懷疑是有人透過這場免費活動取得簽名會，再上網販售，紛紛替林郁婷叫屈。

穿著藍色拳衣、藍色拳褲，手上也是藍色拳套的林郁婷，照片上頭還有金色簽名，這張簽名照的商品名稱：「奧運拳擊金牌，台灣拳后－林郁婷簽名照」，售價標明1500元。由於新北市府15日下午才邀請7名奧運選手出席簽名會，網拍照隨後流出，又恰巧當天簽名筆也是金色，隨即引起網路熱議。

巴黎奧運奪金選手林郁婷，出席新北市政府舉辦的簽名會，反民眾一起做出可愛表情。(杜宜諳攝)

林郁婷的簽名照出現在網拍上。（圖／攝自 蝦皮拍賣）

網友懷疑網拍上的簽名照就是當天活動流出，很為林郁婷不捨叫屈：「最可憐的是選手。另外，不管是林郁婷的，還是其他選手球員啦啦隊的，簽名都是他們給粉絲福利的美意，真的不要辜負他們了。」

7名中華隊奧運選手15日一同出席簽名會，簽了4小時才結束。（圖／攝自 中時新聞網YT）

新北市政府15日舉辦的奧運選手簽名會，現場湧入熱情民眾。（圖／攝自 中時新聞網YT）

其他網友也不忍了，紛紛留言：「天啊真的很無言」、「這個是要拿來供起來拜而不是賣的！拜託大家不要買！」、「台灣有很多為了賣簽名衝簽名現場的那種人喔，那是他們的收入來源」、「就知道會有這種人⋯⋯」、「已檢舉」。

柔道選手連珍羚和體操選手丁華恬，開心幫粉絲簽名。（圖／攝自 中時新聞網YT）

這場簽名會，除射箭隊選手雷千瑩、湯智鈞因有課先行離開，其他像是林郁婷、連珍羚、丁華恬、羅嘉翎及戴宇軒等全程參與。而活動一路從下午3時半左右開始，選手們一直坐在位置上簽到晚間8時才結束，中途有被問到要不要繼續簽，選手們都感動表示非常樂於簽完。