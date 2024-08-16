台中市大安區台61線大安段139公里處實施路面刨除重鋪設柏油路作業，施工單位已先將側道路封閉施工，參與作業32歲嚴姓男子駕駛砂石車，於頃倒砂石完畢後，竟疏於注意未將車斗收起即往前行駛，致不慎撞到路標指示鐵架。

於行經大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗的電動棚架故障自動升起，勾到該址位於中央分隔島上之號誌桿，導致號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上。

大甲警分局海墘派出所獲報後，立即派員前往處理，肇事現場號誌桿因遭拉扯傾斜，導致號誌桿彎曲電線垂吊於西濱公路平面道路與五甲南下上車道上，影響其他車輛通行，現場經拍照、製作現場圖等程序完成並已通知號誌維修廠商派員到場處理，讓交通已恢復順暢。

大甲警分局長謝建國呼籲，汽、機車上路前應先行檢查車體各部位功能是否正常，貨品是否綑綁穩當，尤其是各類大型車輛職業駕駛更應注意各項安全措施，以確保其他用路人行車安全。