屏東監理站日前辦理一般違規道安講習課程時，竟有名上課學員駕駛掛有偽造車牌的汽車到場上課，且還因違停被抓包。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東監理站日前辦理一般違規道安講習課程時，竟有名上課學員駕駛掛有偽造車牌的汽車到場上課，且還因違停被抓包，監理站人員發現後趕緊報警處理，該學員發現露餡後嚇得拔腿就跑，目前全案由警方持續偵辦中。

屏東監理站指出，日前辦理一般違規道安講習課程時，發現有上課學員駕駛的汽車違停在機車檢驗線出口，結果經查證車籍系統發現，該車牌有註記被冒用且車主已更換新號牌，同仁當場研判該車牌屬偽造，隨即報請屏東縣警察局屏東分局派員到場查處。

而當監理所人員詢問該學員確認駕駛人時，該學員因瞥見警車及員警站立停車處，隨即轉身並徒步從監理站大門口右轉方向離開，留置車輛於現場。

屏東監理站表示，因現場無法確認該車輛正確車籍，因此由同仁協助拔除車牌並確認號牌是偽造的後，2面偽造車牌及車輛都交由海豐派出所扣押保管並後續偵辦。

屏東監理站羅振瑞站長表示，使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰1萬800元，另製造、販售（平台廣告）、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，呼籲民眾切勿以身試法。