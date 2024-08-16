針對日本多名內閣成員前往靖國神社參拜一事，中國大陸敦促日方徹底切割軍國主義，韓國也表示深切失望和遺憾。學者施正鋒認為，台灣有太多人對日本有莫名其妙的崇拜，自卑感太強！他們（中韓）的反應剛剛好而已！

針對日本首相岸田文雄15日向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）以及日本政府多名內閣成員前往靖國神社參拜一事，中國大陸外交部發言人林劍敦促日方，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義切割，堅持走和平發展道路；韓國政府15日就此也表示深切失望和遺憾。

學者施正鋒16日在中天電視《麥玉潔辣晚報》指出，這是一個「結」，沒辦法處理。日本當時事實上就是擴張，擴張朝鮮半島、東三省，到二戰、八年抗戰，到目前為止日本不認為有什麼錯。

施正鋒說，最早日本受到西方、美國人欺負，頤指氣使，當美國人的小弟，也不認為有什麼錯，到目前為止。甚至對台灣殖民也不認為有錯，這是甲午戰爭滿清割讓的，為何要道歉？殖民地就是這樣，為何要道歉？

施正鋒質疑，難道他們做的事情都是對的嗎？當時打朝鮮、打中國、打台灣，都是對的事情嗎？

施正鋒強調，到目前為止，台灣有太多人對日本有莫名其妙的崇拜，自卑感太強！他們（中韓）的反應剛剛好而已！