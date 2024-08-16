全球股市結束8月初的大幅震盪修正後，加權指數自低點反彈已超過2,500點，從波段強勢反彈至月線，短線震盪難免，財報亮眼之強勢族群有望擔任下波台股回升的領頭羊。

日盛投信台股投資研究團隊表示，8月下旬市場將焦點放在Jackson Hole全球央行年會與輝達財報發布兩項事件。8／22～24將舉行Jackson Hole全球央行年會，今年會議主題聚焦重新評估貨幣政策的有效性和傳導性，面對8月以來市場氛圍急遽變化下風險性資產大幅修正，投資人關注Fed加速降息可能，關注年會上Fed主席Powell演講內容是否釋出更多寬鬆線索，將牽動市場動向及9月Fed決策；美國時間8月28日輝達財報公布及釋出未來展望，亦是市場關注焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大，AI產業持續高速發展，資本支出展望樂觀，科技股修正告一段落後可望回歸基本面評價。第二季財報中，多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，係因產品組合優化、匯率有利，而全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。此外，蘋果新機將於9月發布，相關供應鏈8月起進入出貨旺季，相關概念股可觀察。