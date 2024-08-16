搶攻中秋送禮商機，台中糕餅老店也加入直播帶貨行列！直播電商「VANNISE｜溫倪詩」日前在直播間開賣台中百年老店「陳允寶泉」中秋糕餅禮盒，短短五分鐘內就被搶購一空，驚人買氣，大獲品牌方讚賞。

根據直播服務商「就醬播」統計，去年台灣直播電商市場交易額上看千億，超強吸客力受到本土品牌矚目，紛紛與直播平台合作打開新銷售通路，直播電商也樂於力挺本土好商品，雙方聯手秀出台灣品牌實力。

其中，超過50萬粉絲支持的的直播電商「VANNISE｜溫倪詩」創辦人Tony表示，本土品牌與直播電商合作，兼具「實體通路溫度」與「電商通路廣度」，不但民眾購物更便利，品牌也能透過線上互動拓展客群，吸引民眾「周末還想去實體店逛逛」，建立線上線下互補的購物模式。

隨著中秋檔期開跑，「VANNISE｜溫倪詩」上周末在直播間帶來中秋應景商品，其中與台中糕餅老字號「陳允寶泉」合作販售的節慶禮盒獲粉絲熱情下單，開賣不到5分鐘就全數秒殺完售，來晚的粉絲只能留言敲碗求加碼。

百年餅舖「陳允寶泉」經歷五代傳承，多款糕點都是台中伴手禮榜上的常勝軍，今年初與溫倪詩合作推出獨家限定的「VANNISE專屬禮盒」也創下佳績。溫倪詩團隊憑藉對自家平台客群需求的了解，挑選出受粉絲歡迎的太陽餅、蛋黃酥、檸檬蛋糕等必吃品項，搭配直播間限定優惠價掀起搶購熱潮，更規劃了品牌專場，邀請「陳允寶泉」幾代傳人來到直播間親切互動，大談老店經營故事，展現超圈粉的品牌魅力。

溫倪詩以國際精品代購起家，創辦人Tony長年接觸各國商品，更肯定本土品牌不輸舶來品的質感與魅力。他說：「台灣很多優秀品牌，有傳承幾代的私房工法，也有新世代的創新活力，我們被這些商品背後的匠人精神和台灣故事所感動，這是本土品牌無可取代的地方。」

他也期待與更多台灣品牌合作，強調「在地好商品，VANNISE挺到底」，希望發揮直播電商優勢，助力更多台灣品牌打開知名度，讓「Made in Taiwan」的優質商品，成為國內外消費新風尚。