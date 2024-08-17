雲南省昆明市某社區建築外立面裝飾層8月初發生脫落導致一名外賣騎手死亡的不幸事件。根據說明，死者是昆明一位19歲的大學生，暑假期間勤儉學送外賣，結果在送餐時，被從牆體脫落下來的磚塊砸中，經搶救無效去世。

更有當地知情者透露，其實這事情早有預兆，雖然這棟商用樓才建成7年，但以前也有過幾次外牆磚掉下來的情況，樓下的商鋪老闆們也反映過幾次。但好像沒人真把這當一回事兒、也沒見誰去認真修理，如今還是闖下了大禍。

據大陸媒體報導，事情發生在昆明的五華區海倫先生社區，8月2日下午5點40分左右，外賣小哥正打算把熱騰騰的飯菜送到客戶手中。剛走到樓下，準備進門洞，就在這時，樓上的外牆磚塊竟從天而降，直直地砸向他。

據網傳影片顯示，那塊掉落磚塊來自大約四層樓高的地方，毫無預兆地墜落，擊中了正在工作的外賣小哥。雖然周圍的保安人員與民眾趕緊幫忙叫了救護車，可惜最終還是搶救無效。

有認識外賣小哥的知情者透露，去世的外賣小哥才19歲，是一名農大的學生，利用暑假出來兼職送外賣，賺點生活費。