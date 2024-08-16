搭機過程或多或少會遇上一些乘客做出惱人行徑。看在空服員眼裡，哪些最讓人受不了？英國《太陽報》報導，乘客最糟糕的行徑有3大類，分別是酒醉、使用電子煙、不戴耳機聽音樂，以夏季而言還要再加1類，那就是熱情如火的情侶檔。

《太陽報》空服員專欄日前以「最討人厭的乘客」為題，敘述幾種讓空服員避之不及的乘客行徑，其中一種在夏天的航班尤其嚴重，那就是彼此舉止太過「熱情」的情侶檔，而且以前往度假目的地航班最糟糕，年輕愛侶們登機喝了幾杯小酒，調情過頭，於是對彼此展現過於露骨的舉動，忘記自己置身於公共空間。

撰文空服員表示，有些乘客選擇忍耐，也有不少乘客會找空服員抱怨，而且每道夏天「投訴量」明顯大增。今夏在某一趟值勤航班，一名男客坐在靠窗座位，隔壁兩個座位乘客是一對熱情的愛侶，當這名男子不得不離座如廁時，他必須設法移動腳步「經過」鄰座忘我的情侶，非常尷尬，他找空服員反映此事時還覺得很不好意思。

空服員說，這種情況不光是在經濟艙發生，商務艙、頭等艙也所在多有，票價較貴的艙等提供的隱私不代表做出這種踰矩舉止就沒問題。

空服員向讀者強調，搭機遇到這種情況完全不必忍耐，儘管反映就是了，空服員會很樂於低調建議過度熱情的乘客要注意舉止，「這種事情我做過很多次了，踰矩的乘客除了表示歉意，頂多就是尷尬不已，從來沒有其他反應，剩餘航程會像其他人一樣乖乖坐好，閱讀書刊或者聽聽音樂。大多時候，他們只是沒意識到自己的舉止有多麼不合宜」。

★中時新聞網關心您：未成年請勿飲酒。喝酒過量有礙健康！