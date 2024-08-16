費城人「老菜鳥」威爾森（Weston Wilson）16日對國民之戰上演「完全打擊」，不僅是隊史第9位締造此紀錄的球員，更是首位菜鳥，對於去年才以28歲之齡被拉上大聯盟的威爾森而言別具意義，最終費城人也以13比3大勝國民。

「我想這是個堅持的證明，」在小聯盟待了7季、去年才升上大聯盟的威爾生，表示自己經過漫長的旅程才有這個歷史性的時刻，「這並不容易，但去年我的大聯盟首場比賽也是對上他們，有去年的那次時刻跟這一次，真的很酷。」

威爾生在去年8月9日上演大聯盟處女秀，就在生涯首打席敲出全壘打，但戲劇性的一擊並未讓他一帆風順，今年仍從3A出發，6月曾獲短期拔擢，7月12日以後才一直待在大聯盟，並在今天上演完全打擊。

威爾生的完全打擊也很戲劇化，首次打擊先吞K，4局下打出個人生涯首支三壘打，並在同局第2次打擊「跑」出一支內野安打，7局下再轟出右外野陽春炮。

8局下最後一次打擊，費城市民銀行球場觀眾高喊「二壘打」，陣中強打哈波更要威爾生只要一打到球，在跑到二壘之前都不要停。結果威爾生打出右外野飛球，曾在小聯盟美技沒收過他飛球的國民外野手卡爾（Alex Call）想如法炮製，但撲接未果反而把球碰到中外野，讓威爾生輕鬆站上二壘締造紀錄。

在小聯盟等待超過2600個打席之後，終於登上大聯盟，在首個打席揮出全壘打，再於第62個打席上演完全打擊。對於自己魔幻的棒球旅程，威爾生說：「除了感謝，還是感謝。」