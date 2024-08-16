德國媒體報導，德國情報局（BND）前局長漢寧（August Hanning）指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）可能協議炸毀了北溪和北溪2號天然氣管道。漢寧在接受採訪時表達了詳細，並指出這起「恐攻」不可能是私人行動，劍指波蘭特勤局。

綜合德國《世界報》（Die Welt）、美國《華爾街日報》15日報導，漢寧表示：「根據調查結果顯示，這裡有一支烏克蘭小隊在活動。然而，這起爆炸只能在有陸地（設施）支援下才能實現。」

接著他強調：「根據地圖判斷，波蘭特勤局顯然參與其中。此外，我認為烏克蘭和波蘭的領導層之間可能達成了協議。」他強調，這次爆炸本身是由烏克蘭人組織的，但得到了波蘭的重大支持。

這種決定是在最高政治層級做出的，我認為這是澤倫斯基總統和杜達總統之間的協議

此外，普立茲獎得主、知名調查記者赫什（Seymour Hersh）週四點名了3名德國懷疑與北溪爆炸有關的烏克蘭人：基輔居民茲拉夫列夫（Vladimir Zhuravlev）、烏斯彭斯基（Evgeny Uspensky）及茲拉夫列娃（Svetlana Zhuravleva）。

他引述德國媒體報導，主要嫌疑人是茲拉夫列夫。據悉，這3人曾在同一家潛水學校工作，並與另外2名身份不明的人士一起登上了開往爆炸地點的遊艇，以安裝炸藥。茲拉夫列娃對記者表示，她目前正在保加利亞度假，與天然氣管道爆炸無關。

根據德國媒體的消息，柏林早在今年6月就對茲拉夫列夫發出了逮捕令，但他現居住在波蘭，波蘭政府對於這項引渡請求置之不理。德國政府週四（15）表示，對北溪破壞事件的調查目前已拉升到「最優先事項」。

德國左翼黨女議員瓦根克內西特（Sahra Wagenknecht）於社群媒體X上呼籲，如果烏克蘭捲入了北溪爆炸事件，德國政府應立即停止對烏克蘭的武器供應。她還強調，德國政府未能積極進行調查，甚至隱瞞了部分信息，令人感到震驚。