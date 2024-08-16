近日因日本颱風導致民眾班機或被取消或被延誤，富邦產險表示，情況一：若「航空公司有安排替代航班」，保戶搭乘航空公司安排之第一班替代班機，航班較預定出發時間延誤4小時以上者。情況二：若「航空公司未安排替代航班」，保戶可於「保險期間內」自行安排替代班機時，保險公司都會依保險契約之約定理賠班機延誤之責。

國泰產險提醒，於「保險期間」內以實際搭乘之「定期」（若是包機或非定期航班則無法理賠）航班較預定出發時間延誤4小時以上時，準備實際搭乘之登機證及航空業者所出具載有班機延誤期間之證明，即可向該保險公司申請「班機延誤」理賠，由保險公司依承保內容進行審核。

旺旺友聯產險進一步說明，簡單來說，若民眾還在國內，班機被取消後要申請班機延誤理賠補償要有四原則：1、在保期內，一定要搭安排的班機。2、航空公司確沒有不安排，在保險期間可以自行安排。3、若民眾在保期內沒再安排班機實際出發，就沒有延誤的問題。4、按照實際出發跟預定出發時間計算保險金，部分保單在延誤8小時以上，其理賠金是延誤4小時的二倍。

國泰產和富邦產均表示，另對於已在海外進行旅遊之民眾，遇有預定前往之地點發生天災，致被保險人必須更改其預定旅程因而所「增加」之交通或住宿費用亦可再申請「旅程更改」理賠，民眾可持前述費用單據正本、原預定行程之相關費用單據正本及事故證明向保險公司申請，由保險公司依承保內容進行審核，若無費用單據則無法理賠。

但要注意的是，國泰產說，所增加之交通或住宿費用，以被保險人原預定之交通及住宿同等級之費用為限，且應扣除獲得退款之部分(或非貨幣形式償還之等值金額)，而且不包含他人之費用，如有前項情形，保險公司將依人數比例計算保險金，最高以所承保保額為限。