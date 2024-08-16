明（17）日台灣仍在大低壓帶中，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且嘉義以南地區雨勢明顯，中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，中部以北地區及其他山區可能有大雨或短延時豪雨發生。氣象署指出，預估下周二之前水氣偏多，環境相當不穩定，下周三水氣才開始減少，天氣逐漸轉為穩定。

氣象署指出，明天各地雲量偏多，天氣不穩定，可能出現短延時強降雨，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且嘉義以南地區雨勢明顯，恐有局部大雨或是短延時豪雨發生；中午過後各地皆有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及其他山區都可能有大雨或短延時豪雨，且局部地區降雨會到晚上。氣溫方面，各地高溫普遍為32到34度，白天沒下雨時會感受到悶熱。

至於未來天氣方面，氣象署表示，目前大低壓帶從南海延伸到日本附近，不過未來一周太平洋高壓逐漸增強、西伸，使低壓帶逐漸往西退，因台灣位於低壓帶邊緣，預估下周二之前水氣偏多，環境不穩定，仍有熱帶系統發展機會。且下周一到下周五適逢年度大潮，新北至嘉義地區在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

下周日到下周二（18日到20日）由於低壓帶持續影響且西南風增強，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨，且有大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部豪雨，其他地區為多雲，偶有局部短暫陣雨或雷雨，且午後雨勢增加，有局部大雨發生的機率，此外澎金馬等外島由於環境不穩定，也容易有對流發展，出現短暫陣雨或雷雨。

下周三到下周五（21日至23日）水氣減少，天氣逐漸轉為穩定；降雨區域也會縮小，南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。24日到26日天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨。