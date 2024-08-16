民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴持續延燒，前民眾黨立委、台中市政府顧問蔡壁如日前表示，她很心疼柯文哲受到公審，但也想問問柯「感動人民的心還在不在？」雲林菜農林佳新表示，勸蔡壁若回民眾黨中央，只是徒被消耗，未來盧秀燕風起，蔡壁如也跟著崛起，這才是民眾黨隱藏的本。

林佳新今(16日)在臉書粉專貼文表示，民眾黨如果頭腦清楚，除了當前的危機處理，另一方面就是重下資源，助他們最後的戰將「蔡壁如」在台中紮根，為民眾黨留下後路，也留下崛起的力量，本來民眾黨各地微弱的組織就是其所架構，現在台北混亂不堪，所謂的穩住腳步反而更需要靠地方。

林佳新接著表示，未來盧秀燕風起，蔡壁如跟著崛起，這才是民眾黨隱藏的本。所以這時間勸蔡壁如回黨中央，只是徒被消耗，孤臣根本無力回天，最後要是不小心沾惹進這股風暴，別說棄車保帥，被陣前斬將都有可能。

林佳新甚至表示，他這吃瓜群眾，倒是被逗樂了，人家全黨救一人是為了穩住黨的腳步，保住主帥，結果民眾黨竟然是「全黨救一個沒戰力的黃珊珊，即使消耗柯文哲都義無反顧」，然後「出征砍殺最後的退路蔡壁如」，你看這些人多有趣。