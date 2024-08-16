總統賴清德今（16）日下午偕同蕭美琴副總統接見「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」，肯定代表團選手、教練、醫療及行政團隊的努力、共同合作，讓國際看到台灣，也團結了台灣。他並表示，將推動「體育暨運動發展部」的籌備，集合大家的力量，滿足運動界需求，讓功能發揮到最好。

接見活動正式開始前，總統府內舉辦「台灣英雄派對」，首先由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接選手們進入敞廳，也設置拍照背板及互動裝置讓台灣英雄們盡情體驗。總統也至敞廳與選手們寒暄、互動，一同享用珍奶、參觀手作及畫畫區，並與選手們合影留念。

賴清德致詞時表示，歡迎各位奧運英雄凱旋歸國，他很榮幸可以代表國人熱烈歡迎大家，同時表達最由衷的感謝。第一要感謝全體奧運英雄，在整個過程中展現無畏的勇氣，更難得的是，經過日以繼夜千辛萬苦的訓練，才能站上奧運殿堂，那種拼勁精神不管有沒有得獎，每一位都是台灣之光、國家英雄。

他也感謝整個奧運團隊，包括教練、醫療團隊、行政團隊以及中華奧會林鴻道主席率領的團隊等，團隊的共同合作才能讓每一位選手站上奧運殿堂，有最好的表現。另外，選手要站上奧運殿堂非常不容易，裁判何嘗不是如此，裁判何其多，要站上國際奧會殿堂仲裁各國比賽，如果不專業是無法贏得殊榮，因此我們有9位裁判能夠代表台灣運動界站上奧運殿堂，也不容易，他要感謝大家。

賴清德提到，政府也投入大量的人力、物力，這次展現最大的決心，與中華奧會共同合作幫助球員、教練、整個團隊，他肯定教育部與體育署的努力及付出。

賴清德並感謝李洋與王齊麟為國爭光，贏得台灣2024奧運第1面金牌；也感謝林郁婷爭取到第二面金牌，她這次贏得國人的尊敬及讚賞，不僅是在拳擊舞台上的表現，而是她所展現的高度、風度，不畏任何攻擊，仍然秉持運動家精神，令人欽佩。他也要代表國人感謝郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴，為國爭得五面銅牌，每個人的表現都非常傑出。

他也感謝為國征戰多年、為國爭光，巴黎奧運是最後一舞的幾位選手，包括莊智淵、李洋、戴資穎、謝淑薇等，他們除了拿出最好的表現，更難得的是展現屹立不搖的精神，令人非常欽佩，希望四位選手未來能夠在不同的體育崗位上，繼續為國家的體育發展貢獻心力。

對於第一次登上奧運殿堂就表現傑出的幾位新生代選手，賴清德說，我們則是感到無比歡喜，像是吳少璿、賴冠傑、甘家葳、孫振，這代表國家體育生生不息，一棒接一棒、一代傳承一代，我們對體育界的未來充滿希望，對國家的未來同樣也充滿希望。

他指出，昨日行政院院會上，卓榮泰院長已向國人報告，將推動「體育暨運動發展部」的籌備，希望在場各位教練、選手及長期支持體育的前輩，也能提供寶貴意見，讓「體育暨運動發展部」的成立能夠接近理想，滿足運動界需求，並集合大家的力量，讓「體育暨運動發展部」功能發揮到最好。

他認為應該完成幾個面向，第一，推廣全民運動，當全民都有運動的習慣，再透過家庭、社區、學校或俱樂部，讓台灣成為運動強國。第二，當灣台運動強國時，就要幫助許許多多的年輕人在體育場域去追求夢想，當他們都可以得到政府的支持、共同圓夢時，自然而然，我們在奧運的成績一定可以越來越好。

副總統蕭美琴也表示，很榮幸有機會親自恭喜所有奪牌的選手們，也感謝代表隊團結臺灣。只有在運動場上，可以看到不分年齡、黨派、興趣、喜好的臺灣人民團結在一起。選手們的淚水，是感動許多臺灣人的動能；選手們的笑容，則是讓臺灣人更有幸福感、榮譽感及驕傲感的力量。

蕭美琴鼓勵未能奪牌的選手說，每次勝利都是一次次的經驗堆疊而成的，有時需要多年的汗水與淚水，才有最後幾分鐘，甚至幾秒鐘的榮耀。這些經驗的累積，我們都看到、也感受到了，選手們流淚、流汗時，我們同樣心疼，相信這些經驗都將是邁向未來勝利最重要且踏實的步伐。

除了選手英雄們外，她也感謝中華奧會、國訓中心、體育署、所有教練、防護員、醫療、後勤團隊及全台灣2千多萬的啦啦隊員，大家的心與選手們同在。台灣的啦啦隊員們不是要給選手壓力，而是要分攤代表隊的辛苦和委屈，更要用大家一起加油的念力，跨越半個地球，讓代表隊感受到無比的力量，也就是台灣持續進步和更加偉大的力量，「我們一起繼續加油」。

包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、張惇涵、教育部長鄭英耀、次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、中華奧會主席兼代表團團長林鴻道、總領隊張煥禎、國家運動訓練中心執行長龔榮堂、國家運動科學中心執行長黃啟煌等都在座。

下午3時「台灣英雄大遊行」車隊從總統府出發，總統與選手們於府前階梯合影後，也向台灣英雄們揮手祝福，感謝他們用自己的榮耀為灣台寫下光輝的一頁。