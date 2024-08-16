想找個地方讓精力旺盛的孩子放電，又不想花大錢？占地廣達1,500坪的「皇家花園餐廳」，不單純只是餐廳，還是一個免費的迷你動物園，爸媽們在享受美食的同時，孩子們也能盡情玩樂，全家出遊一舉兩得！目前在Google評論上擁有超過1.2萬名網友給予4.9顆星好評，成為宜蘭旅遊的熱門新景點。

耗資千萬打造的皇家花園餐廳，自2022年9月開幕營運以來，由於環境寬敞舒適，還精心打造獨特的親子友善設施，內部歐式風格的裝潢讓人眼前一亮，但真正的驚喜藏在餐廳後方的「可愛動物區」，從調皮的小兔子、到威風凜凜的鴕鳥，從親人的迷你馬、到慵懶的陸龜，每個角落都充滿驚喜，連外國遊客造訪時也讚不絕口。

想與動物更加親近、培養好感情，拿出美味食物肯定是必勝大絕招！「皇家花園餐廳」免費提供牧草，讓孩子們親手餵食小動物，創造難忘的互動體驗；最令人驚喜的是，在享用美味的同時，紅色毛髮的迷你馬「小愛」和黑白相間的「小寶」夫妻檔，可能會突然出現在你的餐桌旁！這對親和力十足的動物明星，完全不怕生，常常走到桌邊與孩子們互動打招呼，讓餐桌上的來客們直呼「超可愛」，是一般餐廳難得一見的獨特場面。

對於帶孩子出遊想精打細算、找尋高CP值的爸媽來說，來到皇家花園餐廳無需購買動物園門票，就能讓孩子們近距離接觸各種可愛動物之外，美食也是一大亮點！如招牌的「粵式脆皮烤雞」，外皮金黃油亮、酥脆可口，雞肉鮮嫩多汁且有嚼勁；餐廳還提供多款宜蘭在地美食，如蘭陽糕渣、西魯肉等手路菜及各式中式料理，每道菜品份量十足、價格平實。

此外，這裡還提供戶外休息區，讓玩累的孩子有休息的地方；而現場的名產店匯集了宜蘭有名的牛舌餅、三星蔥等特產，方便一次購足伴手禮；由於餐廳空間廣闊，最多可容納50桌，還有寬敞的停車場，對於想聚餐的家長們來說，是聚會的理想選擇。