樂天桃猿美女MC沐妍過去曾是「樂天女孩」一員，憑藉穩定台風與流利口才，轉職成為主持人後，廣受球迷好評。時常在社群分享生活的她，日前突然公布喜訊，透露自己上了3個月的課、學了72道菜，終於順利考到中餐丙級廚師證照，讓她嗨喊：「雖然七夕情人節是一個人，但是單身卻不孤單！」

沐妍日前發文表示，為了準備考試，她消失了好幾天，連與粉絲互動的時間都沒有，將所有力氣都投入在讀書與練習，考試前她上了3個月的課、學了72道菜，面對他人提問：「為什麼會想考證照？」她則回答：「因為我不想只煮給自己吃呀。」希望自己的廚藝可以讓人吃到幸福的滋味，更期望有天能開餐廳、推出料理包。

沐妍情人節曝喜訊，宣布考到中餐丙級廚師證照。（圖／IG@moon_t96）

為了這遠大的理想，沐妍5月決定報名廚藝課，經過幾個月的忙碌，她終於在壓力最大的時候順利完成任務，取得廚師證照，感到非常開心，雖然沒能在情人節公布脫單的消息，「但我把這個喜悅跟每個跟我一樣的人分享，希望你們跟我一樣也可以靠自己過的很快樂，單身卻不孤單唷」。

最後，沐妍也感謝這段路上的陪伴者，特別是教導她的老師，讓她和班上同學都能通過考試，「開心跟所有同學一起上課的感覺，全員及格太猛了～必須給老師一個respect」；貼文一出，立刻吸引好友、粉絲送上祝福，恭喜她又朝向夢想更進一步。