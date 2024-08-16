主計總處指出，將每戶可支配所得排序，去（112）年前20％每戶230.2萬元，後20％每戶37.6萬元，前者是後者的6.12倍，比前年6.15倍略有改善。

主計總處表示，112年原始所得差距為7.49倍，經政府以租稅、社福重分配之後，降至6.12倍，社福效果改善了1.22倍，比租稅效果0.15倍來得大。

主計總處官員表示，去年「全民共享普發現金」每人6千元，對低所得族群影響滿大的，併計去年社福支出總計7,400億，社福效果的擴大，是讓所得差距縮小的重要原因。