主計總處指出，將每戶可支配所得排序，去（112）年前20％每戶230.2萬元，後20％每戶37.6萬元，前者是後者的6.12倍，比前年6.15倍略有改善。
主計總處表示，112年原始所得差距為7.49倍，經政府以租稅、社福重分配之後，降至6.12倍，社福效果改善了1.22倍，比租稅效果0.15倍來得大。
主計總處官員表示，去年「全民共享普發現金」每人6千元，對低所得族群影響滿大的，併計去年社福支出總計7,400億，社福效果的擴大，是讓所得差距縮小的重要原因。
主計總處今（16）日公布112年家庭收支調查指出，由於去年普發現金6千元，併計社福支出逾7千億，受惠於社福效果擴大，五等分位家庭所得差距降至6.12倍，差距為四年來最低。
主計總處指出，將每戶可支配所得排序，去（112）年前20％每戶230.2萬元，後20％每戶37.6萬元，前者是後者的6.12倍，比前年6.15倍略有改善。
主計總處表示，112年原始所得差距為7.49倍，經政府以租稅、社福重分配之後，降至6.12倍，社福效果改善了1.22倍，比租稅效果0.15倍來得大。
主計總處官員表示，去年「全民共享普發現金」每人6千元，對低所得族群影響滿大的，併計去年社福支出總計7,400億，社福效果的擴大，是讓所得差距縮小的重要原因。
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