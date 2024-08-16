在護膚界，金盞花和橙花一直以來都是備受推崇的天然成分，蘊含著自然的力量，代表著健康與美麗。為了打造每個女性完美的肌膚狀態，L’EGERE蘭吉兒最新推出的「原液系列」經過五年的精心研發，即使是敏弱肌也能安心使用。此系列以有機金盞花和橙花萃取液為基底，結合70%以上EWG綠色等級單一植萃原液，直擊肌膚問題。

蘭吉兒原液系列主張與其頻繁去角質，不如專注在角質層保養！「原液系列」以化妝水→精華液→輕乳霜的三步驟，調理肌膚油水平衡，使肌膚展現自然光采。

而8月剛上市的原液霜以輕盈的水感質地顛覆傳統乳霜的厚重印象，這款新產品不添加酒精、色素、香料、礦物油及Paraben類防腐劑，成為孕媽咪及全素者的首選。其中特別添加的甘草酸二鉀、維他命B3、菸鹼醯胺等修復成分，讓每一寸肌膚都能感受到滋潤與舒適。

金盞花系列則專注於舒緩問題，適合各種肌膚，特別是容易敏感的肌膚防護；橙花系列則針對乾燥及暗沉的肌膚，滋潤與保水。

原液精露化妝水被譽為「國民濕敷水」，僅需三至五分鐘的濕敷，便能防止肌膚粗造、預防乾燥，維持肌膚健康。而原液精華液，以高濃度植物萃取，使肌膚留住水分，持續補水，迎接亮白感。

許多18-35歲網友分享蘭吉兒L’EGERE原液霜的使用心得「剛使用發現不僅護膚效果很好，而且只要5分鐘就能輕鬆完成以前花30分鐘才能做完的日常保養」。可說是真正做到「化繁為簡」，讓每個女孩都可以輕鬆的享受保養肌膚過程中的美好。

想體驗「原液系列」的魅力，線上線下皆有銷售活動，實體店面可到寶雅、佳瑪選購，線上可於好時尚購物網、MOMO、蝦皮選購。L’EGERE蘭吉網址https://legere.beauty/finAs