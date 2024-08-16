彭騰德是美孚建設董事長彭誠浩之子，而彭騰德的夫人林文惠則是台玻董事長林伯豐的長女，夫妻檔已不是第一次採「董事長、副董事長」搭配組合。

彭騰德很早前就擔任過副董事長，在2015年時升任董事長，林文惠先前是全球人壽董事，負責形象再造等規劃，2018年時出任全球人壽副董事長，因此2018年時夫妻倆即是董事長、副董事長的組合，只不過，當時彭騰德是董事長、林文惠為副董。

不過，2023年6月21日時彭騰德因考量「事業布局規劃」向董事會提出辭任董事長職務，之後就一直擔任全球人壽的董事，持續參與相關決策，而2023年6月29日林文惠則接下全球人壽董事長一職，成為民營壽險唯一女性董事長。

全球人壽也公告，因任期屆滿重新指派董事。此屆董事包括全球人壽董事長林文惠、全球人壽董事彭騰德、蔡金拋、陳慧遊、全球人壽總經理馬君碩，獨立董事則有五位，包括陳錦稷、林國彬、林壯松、楊文斌、果實夥伴股份有限公司執行長李素真。

全球人壽指出，林文惠主要經歷包括：全球人壽副董事長、全球人壽策略委員會召集人、全球人壽永續發展委員會召集人，彭騰德則曾任：全球人壽董事長、全球人壽風險管理委員會委員、全球人壽永續發展委員會委員。

此次新進的董事馬君碩除了是全球人壽總經理外，主要經歷有中國海康人壽總經理、中泰人壽總經理、美國精算學會正精算師(FSA)、中華民國精算學會正會員。

新進的二位獨董，楊文斌是美國芝加哥大學商學研究所工商管理碩士畢，現為臺灣大學財務金融系兼任教授、香港大學中國商業學院客席副教授、上海海富通基金管理有限公司獨立董事、華僑銀行（中國）獨立董事，曾任野村資產管理公司亞洲地區投資總監(除日本)、中國平安保險(集團)股份有限公司集團首席投資執行官／常務執行委員會成員／資產公司董事長。

而李素真則是美國普度大學管理碩士畢業，現為果實夥伴股份有限公司執行長，曾任美商BBDO黃禾廣告股份有限公司執行長、美商Hill＆Knowlton偉達公關顧問公司董事總經理、哈佛企管顧問公司總經理、IBM台灣分公司企劃執行。